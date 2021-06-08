Anasayfa Video Galeriler Gündem Yine tam 12'den vuruldular... 2 terörist daha etkisiz hale getirildi Yine tam 12'den vuruldular... 2 terörist daha etkisiz hale getirildi 08 Haziran 2021 Salı Saat: 15:10 Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60bf5e4149aa8a24c71395c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ''Tacizci hoca'' için istenen ceza belli oldu İETT otobüsü metro inşaatına çarptı Bahçeli'den grup toplantısında çok sert açıklamalar 12 ilde FETÖ operasyonu Sitede korkunç olay! Taksici, köpeği ezip böyle kaçtı! Hava ne zaman ısınacak? Meteoroloji uzmanı tarih verdi Bebek arabasıyla ilgileniyormuş gibi yapıp, parayı cebe indirdi Duygu Özaslan eleştirileri takmadı; bikinili paylaşımlara devam ediyor Galata Kulesi’nde intihar! Genç kız kendini aşağı böyle bıraktı