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  4. Yine tam 12'den vuruldular... 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

Yine tam 12'den vuruldular... 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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