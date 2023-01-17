  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Yine TikTok yine tehlikeli bir akım... 20'den fazla çocuk hastanelik oldu

Yine TikTok yine tehlikeli bir akım... 20'den fazla çocuk hastanelik oldu

Güncelleme:

Video paylaşım platformu TikTok'ta tehlikeli bir akım başladı. Endonezya'da 20'den fazla çocuk, ''ejderha nefesi'' olarak bilinen sıvı nitrojen aşılanmış bir sokak yemeğini denerken hastanelik oldu.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Bahçeli beklenen açıklamayı yaptı; seçim tarihini verdi
Ülkü Ocakları Başkanı’nın otomobili kundaklandı
Genç kadın Erdoğan'a sevgisini böyle ilan etti
Kadıköy Belediyesi'nden ''e-scooter''lı kaldırım işgaline son
Sosyal medyayı sallayan ''zombi'' videosu
Çin'de tüyler ürperten olay! Üzerine atlayıp yüzünü parçaladı
Türkiye'ye yerleşen yabancıların garip sorunları: ''Atım kayıp, kargolar bağırıyor!''
O Türkiye'nin diploma avcısı! diploması var, 3 üniversiteyi birden okuyor
İstanbul'da AK Partili ilçe belediyesi isyan ettirdi