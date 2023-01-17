Yine TikTok yine tehlikeli bir akım... 20'den fazla çocuk hastanelik oldu

Video paylaşım platformu TikTok'ta tehlikeli bir akım başladı. Endonezya'da 20'den fazla çocuk, ''ejderha nefesi'' olarak bilinen sıvı nitrojen aşılanmış bir sokak yemeğini denerken hastanelik oldu.

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