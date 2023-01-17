Anasayfa Video Galeriler Gündem Yine TikTok yine tehlikeli bir akım... 20'den fazla çocuk hastanelik oldu Yine TikTok yine tehlikeli bir akım... 20'den fazla çocuk hastanelik oldu 17 Ocak 2023 Salı Saat: 14:25 Güncelleme: 17 Ocak 2023 Salı 14:25 Video paylaşım platformu TikTok'ta tehlikeli bir akım başladı. Endonezya'da 20'den fazla çocuk, ''ejderha nefesi'' olarak bilinen sıvı nitrojen aşılanmış bir sokak yemeğini denerken hastanelik oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63c685a2c0d9216abf631a63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bahçeli beklenen açıklamayı yaptı; seçim tarihini verdi Ülkü Ocakları Başkanı’nın otomobili kundaklandı Genç kadın Erdoğan'a sevgisini böyle ilan etti Kadıköy Belediyesi'nden ''e-scooter''lı kaldırım işgaline son Sosyal medyayı sallayan ''zombi'' videosu Çin'de tüyler ürperten olay! Üzerine atlayıp yüzünü parçaladı Türkiye'ye yerleşen yabancıların garip sorunları: ''Atım kayıp, kargolar bağırıyor!'' O Türkiye'nin diploma avcısı! diploması var, 3 üniversiteyi birden okuyor İstanbul'da AK Partili ilçe belediyesi isyan ettirdi