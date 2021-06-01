Anasayfa Video Galeriler Gündem Yine uçak yine bir kavga: Kadın yolcu öfkeden deliye döndü Yine uçak yine bir kavga: Kadın yolcu öfkeden deliye döndü 01 Haziran 2021 Salı Saat: 12:36 İspanya'dan İtalya'ya giden yolcu uçağında maske takmamayı reddeden kadın yolcu ortalığı birbirine kattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60b5ffa09437cd13135530eb" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Meteoroloji uzmanı açıkladı: Üşümeye devam edeceğiz Diyarbakır'da genç kadına giydiği kıyafet yüzünden saldırı Bahçeli'den Atatürk'e lanet okuyan imama çok sert tepki Birlikte olduğu kadına silahını çaldıran polis memuru dehşet saçtı 93 kilo veren ünlü oyuncu Pelin Öztekin'in bikinili paylaşımıyla olay oldu Bakan Soylu, Albayrak ve Yıldırım için olay iddia Zehirli yılan ile tavşanı hayat mücadelesi kamerada Feci ölüm kamerada! Paraşütçü böyle yere çakıldı Markette mide bulandıran görüntü