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  4. Yine uçak yine bir kavga: Kadın yolcu öfkeden deliye döndü

Yine uçak yine bir kavga: Kadın yolcu öfkeden deliye döndü

İspanya'dan İtalya'ya giden yolcu uçağında maske takmamayı reddeden kadın yolcu ortalığı birbirine kattı.

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