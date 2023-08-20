Anasayfa Video Galeriler Gündem Yine yabancı uyruklular yine olay! Yaralılar var Yine yabancı uyruklular yine olay! Yaralılar var 20 Ağustos 2023 Pazar Saat: 23:37 Nevşehir'de, yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan taş ve sopalı kavgada 2 kişi yaralandı. Kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64e279a64048857e93269ea3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Balıkesir'de orman yangını: 30 hektar kül oldu Otobüste çarşaflı kadına çirkin saldırı Öldü sandığı oğlunu karşısında görünce... İstanbul'da onlarca kadın sokağa indi Diyarbakır’da kız kaçırma cinayeti İstanbul'da vale cinayeti kamerada Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'a gitti İstanbul'da suç örgütleri arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 7 gözaltı 4 katlı bina çöktü; iş makinesi operatörü enkaz altında kaldı