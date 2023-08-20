Yine yabancı uyruklular yine olay! Yaralılar var

Nevşehir'de, yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan taş ve sopalı kavgada 2 kişi yaralandı. Kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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