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Yine yabancı uyruklular yine olay! Yaralılar var

Nevşehir'de, yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan taş ve sopalı kavgada 2 kişi yaralandı. Kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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