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  4. Yine yan bakma kavgası! Sokak savaş alanına döndü

Yine yan bakma kavgası! Sokak savaş alanına döndü

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Bursa’da iki grup arasında çıkan tartışma caddeyi ringe çevirdi. Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavga kameraya yansıdı.

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