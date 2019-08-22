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  3. 22 Ağustos 2019 16:18

Yine yangın ! Tatil cennetinde alevler evlere ilerliyor !

Balıkesir'in Edremit ilçesinde sazlık alanda yangın çıktı. Sahile ve yola kadar gelen alevler, yerleşim yerlerini de tehdit ediyor.

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