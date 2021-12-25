Anasayfa Video Galeriler Gündem Yırtılmış Türk Bayrağı'nı görünce ''gönlüm razı değil'' deyip ölüme meydan okudu Yırtılmış Türk Bayrağı'nı görünce ''gönlüm razı değil'' deyip ölüme meydan okudu 25 Aralık 2021 Cumartesi Saat: 09:35 Antalya’da yıpranmış Türk bayrağını değiştirmek için 35 metrelik kayalığa çıkan Abdullah Kederli, inemeyince mahsur kaldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61c6bbb8c2adb00282040713" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Canlı yayında Yiğit Bulut'a böyle seslendi: ''Gel bakayım karşıma'' Klip çekiminde dehşet! Güzel şarkıcıyı yılan soktu Kadınlar ''ped'' fiyatlarındaki artışları protesto etmek için yürüdü Polikilinkte çocuğa şiddet kamerada! Önce Türk Bayrağı'nı öptü; sonra da.... Google Earth, ''çok gizli'' hayalet savaş uçağını yakaladı İstanbul'da bir kadın cinayeti daha! Ünlü şarkıcıya büyük şok: Klip çekiminde yılan soktu Edirne'ye gelen Bulgar turistlere leva şoku