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  4. Yırtılmış Türk Bayrağı'nı görünce ''gönlüm razı değil'' deyip ölüme meydan okudu

Yırtılmış Türk Bayrağı'nı görünce ''gönlüm razı değil'' deyip ölüme meydan okudu

Antalya’da yıpranmış Türk bayrağını değiştirmek için 35 metrelik kayalığa çıkan Abdullah Kederli, inemeyince mahsur kaldı.

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