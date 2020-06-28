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  3. 28 Haziran 2020 16:10

YKS'de ikinci oturum sona erdi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) 13.15’te sona erdi.

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