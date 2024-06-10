Anasayfa Video Galeriler Gündem YKS'de skandal: Yapay zekalı kopya düzeneği şoke etti YKS'de skandal: Yapay zekalı kopya düzeneği şoke etti 10 Haziran 2024 Pazartesi Saat: 13:25 Isparta'da YKS Temel Yeterlilik Testi'nde kurduğu elektronik düzenek sayesinde yapay zeka kullanarak kopya çektiği belirlenen M.E.E., polisin dikkati sayesinde yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6666d4b79ab419e1bb00fb33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Film değil gerçek: Keskin nişancı banka soyguncusunu böyle vurdu Gıda sahtekarlığı en çok bu ürünlerde yapılıyor İzmir'de zincirleme kabus: Araçlar alev topuna döndü Hira Mağarası'nda kuyruğun ucu bucağı gözükmedi Ayşe Ateş: ''Cumhurbaşkanı geçen hafta bizimle görüşecekti, Bahçeli engelledi'' Havuz başında dehşet anları: İki grup birbirine girdi Düğün konvoyu magandaları yangın çıkardı Antalya'dan dünyaya 2 milyon Euro'luk arı ihracatı: Bir ilimizi sağanak vurdu: Sel şehri silip süpürdü