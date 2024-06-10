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  4. YKS'de skandal: Yapay zekalı kopya düzeneği şoke etti

YKS'de skandal: Yapay zekalı kopya düzeneği şoke etti

Isparta'da YKS Temel Yeterlilik Testi'nde kurduğu elektronik düzenek sayesinde yapay zeka kullanarak kopya çektiği belirlenen M.E.E., polisin dikkati sayesinde yakalandı.

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