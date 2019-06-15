YKS’ye geç kaldı, sınava giremeyince gözyaşlarına boğuldu
15 Haziran 2019 11:15
YKS’ye geç kaldı, sınava giremeyince gözyaşlarına boğuldu
Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS)’na geç kalan ve son dakika yetişen öğrenciler kameralara yansıdı. İstanbul Üniversitesi’nde 4’üncü kez sınava girmek isteyen bir öğrenci ise geç kaldı, " Kimliğimi unuttum" dedi. Bir diğer kız öğrenci ise sınava geç kaldığı için gözyaşlarına boğuldu. Türkiye Genelinde bugün Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS)’nın ilk etabı gerçekleştiriliyor. Saat...