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  3. 15 Haziran 2019 11:15

YKS’ye geç kaldı, sınava giremeyince gözyaşlarına boğuldu

Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS)’na geç kalan ve son dakika yetişen öğrenciler kameralara yansıdı. İstanbul Üniversitesi’nde 4’üncü kez sınava girmek isteyen bir öğrenci ise geç kaldı, " Kimliğimi unuttum" dedi. Bir diğer kız öğrenci ise sınava geç kaldığı için gözyaşlarına boğuldu. Türkiye Genelinde bugün Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS)’nın ilk etabı gerçekleştiriliyor. Saat...

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