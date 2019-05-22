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  3. 22 Mayıs 2019 09:14

Yoğun bakıma alınan Sevcan Orhan'dan haber var

Geçtiğimiz hafta akciğerinden bir operasyon geçiren Türk Halk Müziği sanatçısı Sevcan Orhan, hastane odasında çektiği videoyla sağlık durumunu anlattı.

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Ödüllü piyanistten traktör römorkunda piyano resitali
Ödüllü piyanistten traktör römorkunda piyano resitali
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Rami kışlası restorasyon çalışmaları hızla devam ediyor
Rami kışlası restorasyon çalışmaları hızla devam ediyor
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CHP’li Belediye Başkan Yardımcısına saldırı anı güvenlik kamerasında 
CHP’li Belediye Başkan Yardımcısına saldırı anı güvenlik kamerasında 
Video Galeri
Çatışma sonrası hastanede yaşanan saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Çatışma sonrası hastanede yaşanan saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Video Galeri
15 Temmuz Şehitler Köprüsünden atlayan şahsın cansız bedeni bulundu
15 Temmuz Şehitler Köprüsünden atlayan şahsın cansız bedeni bulundu
Video Galeri
Sokak ortasında sandalyeler havada uçuştu
Sokak ortasında sandalyeler havada uçuştu
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