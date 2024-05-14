Anasayfa Video Galeriler Gündem Yoğun bakımda skandal görüntüler: Hasta yakınları servisi bastı Yoğun bakımda skandal görüntüler: Hasta yakınları servisi bastı 14 Mayıs 2024 Salı Saat: 13:56 Güncelleme: 14 Mayıs 2024 Salı 13:56 Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybeden hastanın yakınları, şifreli kapıyı zorla açarak içeriye girdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/664343650dafa15f0906d4d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Binlerce ithal angus Türkiye'ye ulaştı Okulda dehşet: Kopya çekerken yakalanan öğrenci öğretmeni bıçakladı Bebek arabasından külçe külçe altın çıktı Bahçeli'den Emniyet'teki görevden almalarla ilgili sert sözler: ''Sabrımızı taşırmasınlar'' EYT'den emekli oldu; 9 ay sonra iptal edildi İşin sırrı klasik müzikteymiş... Bu yöntemle yumurta verimini 4'e katladı Uyuşturucuyu sakladığı yer pes dedirtti Tam 32 yıldır kayıp kızını arıyor Osmanlı yadigarı zamana yenik düştü