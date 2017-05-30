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  3. 30 Mayıs 2017 14:15

Yoğun bakımdan adliyeye

Eşini ve iki çocuğunu bıçakla öldürdükten sonra aynı suç aletiyle intihar girişiminde bulunan M.Ö. hastanedeki tedavisinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Erdoğan resti çekti: FETÖcüler iade edilmezse...
Erdoğan resti çekti: FETÖcüler iade edilmezse...
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Fırın ustaları 300 derece sıcaklıkta oruçlarını tutuyorlar
Fırın ustaları 300 derece sıcaklıkta oruçlarını tutuyorlar
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Sel felaketinin yaraları sarıldı
Sel felaketinin yaraları sarıldı
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Çalıştığı marketin başka bir şubesini silahla soydu
Çalıştığı marketin başka bir şubesini silahla soydu
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50 yıldır bıyıklarını kesmiyor
50 yıldır bıyıklarını kesmiyor
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Polislere 'polis gelsin' diyerek direndi
Polislere 'polis gelsin' diyerek direndi