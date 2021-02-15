SON DAKİKA
KORONAVİRÜSTE SON 24 SAATİN VAKA VE ÖLÜM SAYILARI AÇIKLANDI
  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 15 Şubat 2021 19:20

Yoğun kar yağışı Beylikdüzü E-5'te trafiği felç etti

E-5'in Beylikdüzü mevkiinde yoğun kar yağışı nedeniyle trafik oluşurken bazı noktalarda ise tamamen durdu.

Video Galeri
Bursa'da kar yağışı sonrası kayan TIR, trafiği alt üst etti
Bursa'da kar yağışı sonrası kayan TIR, trafiği alt üst etti
Video Galeri
Evinde boğazı kesik halde bulundu, 22 yaşındaki oğlu gözaltına alındı
Evinde boğazı kesik halde bulundu, 22 yaşındaki oğlu gözaltına alındı
Video Galeri
İğrenç olay! Bir bardak kahve tecavüzü
İğrenç olay! Bir bardak kahve tecavüzü
Video Galeri
İkranur Tirsi'nin katili amcası çıktı!
İkranur Tirsi'nin katili amcası çıktı!
Video Galeri
Gazisomanpaşa'da istinat duvarı çöktü
Gazisomanpaşa'da istinat duvarı çöktü
Video Galeri
TEM'de zincirleme kaza! İstanbul yönü ulaşıma kapandı
TEM'de zincirleme kaza! İstanbul yönü ulaşıma kapandı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM