Anasayfa Video Galeriler Gündem Yoğun kar yağışıyla devrilen ağacın altında ölü bulundu Yoğun kar yağışıyla devrilen ağacın altında ölü bulundu 20 Ocak 2022 Perşembe Saat: 11:50 Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir kişi, kar yağışı nedeniyle devrilmiş olan ağacın altında ölü bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61e922737c69b8324f129ec3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR BOTAŞ'ın gizli mektubu ortaya çıktı! Sanayide çarklar duracak Lapa lapa yağan kar bir şehri yuttu! İnanılmaz görüntüler İstanbul'da kıyıya oturan gemi alev topuna döndü Erdoğan''ın zam yağmuruna yanıtı bu oldu Yolda kalan polislerin imdadına vatandaş yetişti RTÜK Selçuk Tepeli'nin sözleri için soruşturma başlattı Faiz karar gününe damga vuran iddia: ''Altaylı'nın istifa etti dediği isim Merkez Bankası başkanı'' Sokak köpekleri bir kişiye daha kabusu yaşattı İstanbul'da otelde dehşet! Otele davet ettiği adam tarafından bıçaklandı