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Yoğun kar yağışıyla devrilen ağacın altında ölü bulundu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir kişi, kar yağışı nedeniyle devrilmiş olan ağacın altında ölü bulundu.

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