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  3. 20 Haziran 2019 12:55

Yoğun yağış nedeniyle yolda oluşan su birikintisi havadan görüntülendi

Beykoz’da yoğun yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu. Oluşan su birikintisi havadan görüntülendi. Beykoz’da öğle saatlerinde etkili olan yoğun yağış hayatı olumsuz etkiledi. Bazı yollarda yağış nedeniyle su birikintileri oluştu. Oluşan su birikintilerinde araçlar mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri ve iş makineleri, su birikintilerinin meydana geldiği yerlerde çalışmalar...

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