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  4. ''Yok artık'' dedirten olay: Beyran fiyatı yüzünden iş yerini bastılar

''Yok artık'' dedirten olay: Beyran fiyatı yüzünden iş yerini bastılar

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Gaziantep'te sipariş ettiği beyranın fiyatının 20 TL fazla olduğu gerekçesiyle telefonda tartışma yaşayan bir kişi arkadaşlarıyla birlikte iş yerini basıp, iş yeri sahibini ve oğlunu önce darp etti.

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