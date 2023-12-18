''Yok artık'' dedirten olay: Beyran fiyatı yüzünden iş yerini bastılar

Gaziantep'te sipariş ettiği beyranın fiyatının 20 TL fazla olduğu gerekçesiyle telefonda tartışma yaşayan bir kişi arkadaşlarıyla birlikte iş yerini basıp, iş yeri sahibini ve oğlunu önce darp etti.

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