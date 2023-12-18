Anasayfa Video Galeriler Gündem ''Yok artık'' dedirten olay: Beyran fiyatı yüzünden iş yerini bastılar ''Yok artık'' dedirten olay: Beyran fiyatı yüzünden iş yerini bastılar 18 Aralık 2023 Pazartesi Saat: 21:30 Güncelleme: 18 Aralık 2023 Pazartesi 21:30 Gaziantep'te sipariş ettiği beyranın fiyatının 20 TL fazla olduğu gerekçesiyle telefonda tartışma yaşayan bir kişi arkadaşlarıyla birlikte iş yerini basıp, iş yeri sahibini ve oğlunu önce darp etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65808fd19d09ffc9300fd6c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Xiaomi'nin elektrikli otomobili yola çıktı! İlk kez kamuflajsız görüntülendi Dünyanın en kötü yemeği seçilmişti! Karadenizliler 2 saatte silip süpürdü Marmara için duymak istemediğimiz deprem açıklaması geldi 21 yıl önce FETÖ'yü bu sözlerle ifşa etmişti, ardından öldürüldü! İstanbul trafiğinde güpe gündüz film gibi 6 milyonluk gasp Fenomen Ece Ronay adliyeye sevk edildi YÖK Başkanı açıkladı: Üniversitelere yapay zeka bölümü geliyor Dehşet evinde yeni detaylar! Silah sesi duyulmasın diye yastık kullanmış Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. kez toplandı