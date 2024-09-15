Anasayfa Video Galeriler Gündem ''Yok artık'' dedirten olay: Protez saçtan uyuşturucu çıktı ''Yok artık'' dedirten olay: Protez saçtan uyuşturucu çıktı 15 Eylül 2024 Pazar Saat: 16:50 Karaman’da polisin takibinde olan şahsın yapılan kontrollerde protez saçının içinden uyuşturucu çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66e6e62f38edfd01170cf743" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ağrı’da arıcılık yapan emekli polis, tilkileri elleriyle besliyor Bursa'da korkutan hortum Sakarya'da fabrikada patlama: 20 yaralı İstanbul'da İETT şoförünü çileden çıkaran olay Çöplükte gizemli ceset Ayşenur Ezgi Eygi'ne son veda... Son yolculuğuna binlerce kişi uğurladı Erdoğan: ''Ayşenur Ezgi Eygi evladımızın da hesabını soracağız'' Eylül sofralarının lezzeti palamutun ucuzlayan fiyatını gören inanamadı Burada 2 şey yasak: Küfürlü konuşmak ve siyaset...