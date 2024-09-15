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  4. ''Yok artık'' dedirten olay: Protez saçtan uyuşturucu çıktı

''Yok artık'' dedirten olay: Protez saçtan uyuşturucu çıktı

Karaman’da polisin takibinde olan şahsın yapılan kontrollerde protez saçının içinden uyuşturucu çıktı.

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