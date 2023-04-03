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  4. Yok artık diyeceksiniz! Hayvanları koruma derneğinde horoz dövüşü

Yok artık diyeceksiniz! Hayvanları koruma derneğinde horoz dövüşü

Konya'da hayvanları koruma derneği olarak faaliyet gösteren ikamette horoz dövüşü yapıldığı tespit edildi.

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