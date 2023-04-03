Anasayfa Video Galeriler Gündem Yok artık diyeceksiniz! Hayvanları koruma derneğinde horoz dövüşü Yok artık diyeceksiniz! Hayvanları koruma derneğinde horoz dövüşü 03 Nisan 2023 Pazartesi Saat: 22:45 Konya'da hayvanları koruma derneği olarak faaliyet gösteren ikamette horoz dövüşü yapıldığı tespit edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/642b2cd1a9147a4dbb626283" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR TOGG ilk sahiplerine teslim edildi Erdoğan'dan kendisinden para isteyen kişiye böyle tepki gösterdi Kod adı ''bacanak'' ! Hayatını kabusa çevirdi Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul için yeni uayrı Mustafa dedenin tek hayali var: Ölmeden önce boşanmak Bir anne oğlunu kurtarmak için kaput üstünde kilometrelerce yol gitti Kız Kulesi'nin restorasyonunda sona doğru! Kubbe ortaya çıktı Sokak ortasında kan donduran silahlı saldırı! Rahatlığı ''pes'' dedirtti Rusya'da 6.9 büyüklüğünde deprem! Korku dolu anlar kamerada