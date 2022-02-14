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  4. YÖK Başkanı'ndan sınavsız üniversite açıklaması

YÖK Başkanı'ndan sınavsız üniversite açıklaması

YÖK Başkanı Erol Özvar, YKS'de baraj puan uygulanmasını kaldırılmasına dair açıklamalarda bulundu. Özvar, "Temel amacımız daha fazla adayın tercih yapabilmesidir. Barajın kaldırılması sınavsız üniversite demek değil" dedi.

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