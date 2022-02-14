Anasayfa Video Galeriler Gündem YÖK Başkanı'ndan sınavsız üniversite açıklaması YÖK Başkanı'ndan sınavsız üniversite açıklaması 14 Şubat 2022 Pazartesi Saat: 13:00 YÖK Başkanı Erol Özvar, YKS'de baraj puan uygulanmasını kaldırılmasına dair açıklamalarda bulundu. Özvar, "Temel amacımız daha fazla adayın tercih yapabilmesidir. Barajın kaldırılması sınavsız üniversite demek değil" dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/620a284844c71613813a7adf" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kim Milyoner Olmak İster'de ilk soruda elenen yarışmacı şoke etti KDV indirimi başladı! Sepette 14 lira 55 kuruşluk fark oluştu Erdoğan'dan KDV indirimi açıklaması: ''Şiddetli ceza uygulayacağız'' Bilim Kurulu Üyesi Turan: ''Virüs değişiyor, tekrarlayan aşılamalar gerekebilir'' Üniversiteliler TOGG'a rakip oldu: 8 ayda elektrikli araç ürettiler Gaziantep'te eylem hazırlığındaki 8 PKK'lı yakalandı Bilim Kurulu üyesi Özlü ''virüsün geleceğini'' açıkladı Artvin'de çığ düştü; operatör ölümden döndü İstanbul’da yine pitbull dehşeti! Sahibinin hatası felaketle bitti