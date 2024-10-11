Yok böyle bir takas: Telefonu verdi arabayı aldı, arabayı verdi telefonu aldı...

Balıkesir'de iki genç, ilginç bir takas gerçekleştirdi. Ümit Macan, yeni aldığı iPhone 16 Pro Max ile arkadaşının 98 model Renault Toros aracını takas yaptı.

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