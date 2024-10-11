Anasayfa Video Galeriler Gündem Yok böyle bir takas: Telefonu verdi arabayı aldı, arabayı verdi telefonu aldı... Yok böyle bir takas: Telefonu verdi arabayı aldı, arabayı verdi telefonu aldı... 11 Ekim 2024 Cuma Saat: 12:30 Güncelleme: 11 Ekim 2024 Cuma 12:30 Balıkesir'de iki genç, ilginç bir takas gerçekleştirdi. Ümit Macan, yeni aldığı iPhone 16 Pro Max ile arkadaşının 98 model Renault Toros aracını takas yaptı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6708f04f308e2698db06e343" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR KKTC Meclisi'nde olaylı seçim: Milletvekilleri birbirine girdi Define avcılarının yeni hedefi Gıj Gıj Baba oldu: Ortalığı savaş alanına çevirdiler Minik çocuğa mahallenin ortasında gürültü dayağı Karadeniz'de korkutan deprem: Birçok ilde hissedildi Karagöl Tabiat Parkı sonbahar renklerine büründü Vahşetin yaşandığı Edirnekapı Surları'nın girişlerinde dikkat çeken hareketlilik Köfteci Yusuf tartışmasında olay sözler: ''Asıl domuzlar devletin içinde olabilir'' Erşan Kuneri'de Caner Erkin sürprizi Görüntüler korkunç: Elektrikli scooter yolda böyle patladı