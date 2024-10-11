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  4. Yok böyle bir takas: Telefonu verdi arabayı aldı, arabayı verdi telefonu aldı...

Yok böyle bir takas: Telefonu verdi arabayı aldı, arabayı verdi telefonu aldı...

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Balıkesir'de iki genç, ilginç bir takas gerçekleştirdi. Ümit Macan, yeni aldığı iPhone 16 Pro Max ile arkadaşının 98 model Renault Toros aracını takas yaptı.

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