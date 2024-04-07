Anasayfa Video Galeriler Gündem Yokuşta kayan çöp kamyonu 3 araca çarptı Yokuşta kayan çöp kamyonu 3 araca çarptı 07 Nisan 2024 Pazar Saat: 09:20 İstanbul Çekmeköy'de, sokakta geri kayan çöp kamyonu park halindeki 3 araca çarparak maddi hasara neden oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66123b38c4129dffc6077473" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da minibüs devrildi: Yaralılar var Taksim'deki İsrail protestosunda olay görüntüler! 2 polis açığa alındı Yolcu otobüsü yol ortasında alev topuna döndü Bakan Yerlikaya duyurdu: Bir çete daha çökertildi 18 yaşında muhtar oldu: Mahalle hizmet etmek için çok heyecanlıyım Rusya’da sel! Baraj patladı; yüzlerce kişi tahliye edildi Yerel seçimleri kazanıp, mazbatasını aldıktan sonra büyük bir şok yaşadı Malatya’da büyük patlama: Ortalık savaş alanına döndü DEAŞ militanları İstanbul'da yakalandı