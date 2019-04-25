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  3. 25 Nisan 2019 12:30

Yokuşu çıkamayan kağıt toplayıcı çocuğa böyle yardım etti

Ümraniye'de atık kağıt yüklü arabasıyla yokuş yukarı çıkamayan çocuğa, bir kadın otomobiliyle ilginç bir yöntemle yardım etti.

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