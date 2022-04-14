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  4. Yokuşu çıkamayan kağıt toplayıcı çocuğa böyle yardım etti

Yokuşu çıkamayan kağıt toplayıcı çocuğa böyle yardım etti

İstanbul Ümraniye'de atık kâğıt yüklü çekçek arabasıyla yokuşu çıkmakta zorlanan çocuğa, bir sürücü otomobiliyle yardım ettiği anlara dair görüntüler sosyal medyada izleyenleri duygulandırdı.

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