Anasayfa Video Galeriler Gündem Yokuşu çıkamayan kağıt toplayıcı çocuğa böyle yardım etti Yokuşu çıkamayan kağıt toplayıcı çocuğa böyle yardım etti 14 Nisan 2022 Perşembe Saat: 11:10 İstanbul Ümraniye'de atık kâğıt yüklü çekçek arabasıyla yokuşu çıkmakta zorlanan çocuğa, bir sürücü otomobiliyle yardım ettiği anlara dair görüntüler sosyal medyada izleyenleri duygulandırdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6257d70b232d6f00556c27a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbulluların uykusunu kaçıracak uyarı Skandal görüntüler! Bakan, sekreteriyle bakanlıkta sarmaş dolaş yakalandı Bugün Türkiye'de bir kadın daha katledildi! 22 yaşında 2 çocuk annesiydi... Amerika'da polis siyahi genci katletti! Korkunç anlar kamerada Bakan Soylu'nun bu sözleri ortalığı karıştırdı! Ümit Özdağ'dan çok sert tepki Muğla'da yüreklerin ağızlara geldi an... Paraşütçünün ölümden döndüğü anlar kamerada İmamoğlu: ''Bugünlerde günlerce Atatürk ile dertleşmek isterdim'' Bir göçmen rezaleti daha! Pakistanlı göçmen Türk kızlarını videoya çekip paylaştı! Ahmet Özal Cumhurbaşkanı adayını açıkladı