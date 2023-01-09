Anasayfa Video Galeriler Gündem Yol buz pistine döndü, araçlar birbirine girdi Yol buz pistine döndü, araçlar birbirine girdi 09 Ocak 2023 Pazartesi Saat: 13:40 Van’da etkili olan kar yağışının ardından kayganlaşan yollara zincirsiz çıkan araçlar, birbirilerine çarparak durabildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63bbef1702d5de160a01b0db" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da 2 kadının cansız bedeni bulundu Gürcistan sınırındaki ''iPhone'' kuyruğundan eser kalmadı İstanbul’da değnekçilere operasyon: Çok sayıda gözaltı var Öğrenci servisi devrildi: 1 öğrenci öldü 14 öğrenci yaralı Motosiklet hırsızları kamerada; savunması pes dedirtti Bağcılar'da binanın kundaklanması kamerada Aracına çarpan taksiciyi dövdü Cumhurbaşkanı Erdoğan korumasına sinirlenip oyuncakla vurdu İstanbul'da taksici cinayeti kamerada! Döverek öldürdüler