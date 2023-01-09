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  4. Yol buz pistine döndü, araçlar birbirine girdi

Yol buz pistine döndü, araçlar birbirine girdi

Van’da etkili olan kar yağışının ardından kayganlaşan yollara zincirsiz çıkan araçlar, birbirilerine çarparak durabildi.

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