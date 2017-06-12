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  3. 12 Haziran 2017 11:15

Yol çöktü: Devasa çukur araç ve ağaçları yuttu

Çin’in Nantong şehrinde yol çöktü, ortaya devasa bir çukur çıktı.

Video Galeri
İAÜ 12inci dönem mezunları
İAÜ 12inci dönem mezunları
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Ölen oğlunun hayalini gerçekleştirmek için çabalıyor
Ölen oğlunun hayalini gerçekleştirmek için çabalıyor
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İstanbulun göbeğinde genç kızın içler acısı hali
İstanbulun göbeğinde genç kızın içler acısı hali
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İstanbulda binbir surat dilenci kamerada
İstanbulda binbir surat dilenci kamerada
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Bakan Akdağ, İstanbul'daki sağlık yatırımlarını anlattı
Bakan Akdağ, İstanbul'daki sağlık yatırımlarını anlattı
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Osmanlı Geleneği Temcid, Ümraniye’de yâd edildi
Osmanlı Geleneği Temcid, Ümraniye’de yâd edildi