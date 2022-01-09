  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Yol isteyen ambulansa ''gebersin'' diye bağıran temizlik personeline soruşturma

Yol isteyen ambulansa ''gebersin'' diye bağıran temizlik personeline soruşturma

Muğla'da ambulansa yol vermeyen temizlik görevlisi ''Geberen gebersin'' diye bağırdı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından personel hakkında idari işlem başlatıldı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Kılıçdaroğlu'ndan Bakan Karaismailoğlu'na yolsuzluk suçlaması! Canlı yayın karıştı
2022'nin en önemli gök olayı olarak tarihe geçecek! 20-30 yılda bir gerçekleşiyor
canlı yayında tepki çeken zam değerlendirmesi
Parmağına sıkışan 1 TL böyle çıkarıldı
Suriyeliler ellerinde kılıç, bıçak ve sopalarla yürüdü, ortalık karıştı!
Bakan Bilgin'den canlı yayında 3600 ek gösterge ve AGİ açıklaması
İstanbul'da İETT otobüsleri çarpıştı: Yaralılar var
Gonca Vuslateri'nin ''Öp beni, yut beni, yala beni, şap beni'' dansı olay oldu
Otomobil bagajından kaçak mülteci çıktı