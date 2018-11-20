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  3. 20 Kasım 2018 07:50

Yol isyanı sosyal medyayı salladı

Kütahya'da, Emet-Tavşanlı yolunda son günlerde meydana gelen trafik kazalarına dikkat çekerek çözüm bulunmasını isteyen İsmail Elmacı'nın çektiği video, sosyal medyada izlenme rekorları kırıyor.

Bilgin Pro
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