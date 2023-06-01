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Yol, kamyonu yuttu

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Denizli’de şiddetli sağanak cadde ve sokakları göle çevirirken, Merkezefendi ilçesinde parke taşı dolu bir kamyon çöken yolun içerisine düştü.

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