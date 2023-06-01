Anasayfa Video Galeriler Gündem Yol, kamyonu yuttu Yol, kamyonu yuttu 01 Haziran 2023 Perşembe Saat: 08:45 Güncelleme: 01 Haziran 2023 Perşembe 08:45 Denizli’de şiddetli sağanak cadde ve sokakları göle çevirirken, Merkezefendi ilçesinde parke taşı dolu bir kamyon çöken yolun içerisine düştü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64783076e2c09e55273cebeb" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Azgın sular ağaçları devirip önüne çıkan restoranı yuttu Pamukkale'de sağanak sonrası sel: Ev ve araçlar sular altında kaldı, hayvanlar telef oldu Denizli’de kuvvetli yağış hayatı felç etti Hasarlı bina, yıkım sırasında sağlam binanın üzerine devrildi Rus füzesi başkent Kiev’de otoyola düştü 80 metre yükseklikte ölüm kalım savaşı kamerada NASA'dan tarihi açıklama: UFO'ların varlığı kabul edildi! Kız Kulesi'nde metrelerce kuyruk oluştu Galatasaray taraftarı, Belçika polisine üçlü çektirdi