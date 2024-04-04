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Yol kapatıp konteynerleri ateşe verdiler

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Batman'da yol kapatarak çöp konteynerlerini ateşe veren yüzleri maskeli gruba, polis ekipleri müdahale etti.

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