Anasayfa Video Galeriler Gündem Yol kapatıp konteynerleri ateşe verdiler Yol kapatıp konteynerleri ateşe verdiler 04 Nisan 2024 Perşembe Saat: 07:45 Güncelleme: 04 Nisan 2024 Perşembe 07:45 Batman'da yol kapatarak çöp konteynerlerini ateşe veren yüzleri maskeli gruba, polis ekipleri müdahale etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/660e306fc68dc1a08b0c84e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin yeni yerli otomobili ortaya çıktı Van'da gündüz gerginlik, gece sevinç gösterileri 81 ilde dev operasyon: 2 bin 66 gözaltı var Japonya'da 6,1 büyüklüğünde büyük deprem AK Parti'nin DEM Parti başvurularına ret İşte 29 kişinin hayatını kaybettiği yangının çıkış anı Ankara'da büyük yangın: Alevler geceyi sabaha kadar aydınlattı Aleyna Tilki ile Serel Yereli deniz sezonunu boğazda böyle açtı Ankara'da büyük yangın: Dumanlar birçok yerden görüldü