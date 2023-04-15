Anasayfa Video Galeriler Gündem Yol kavgasında tekmeler havada uçuştu Yol kavgasında tekmeler havada uçuştu 15 Nisan 2023 Cumartesi Saat: 13:25 İstanbul Zeytinburnu'nda bir sürücü ile taksi şoförü arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/643a7b92482d351495199603" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Atatürk'ün otomobiline Anıtkabir'de Emniyet'den büyük operasyon! Ünlü oyuncunun eşi suç örgütü lideri olmakla suçlanıyor Fazıl Say 100. Yıl Marşı'nın kaydını tamamladı 3 kez ertelenmişti bugün gerçekleşti... Türkiye'nin yerli uydusu İMECE uzayda! Euroleague'de büyük skandal! Türk Bayrağı'nı ellerinden aldılar Denizde kabus! Köpekbalığı kadın yüzücüyü böyle saldırdı Kılıçdaroğlu'ndan Tarkanlı ve Sertab Erener'li paylaşım İstanbul'da tatil yoğunluğu! Trafik durma noktasında Kilis'te 6 katlı apartman çöktü! O anlar kamerada