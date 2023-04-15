Yol kavgasında tekmeler havada uçuştu

İstanbul Zeytinburnu'nda bir sürücü ile taksi şoförü arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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