Yol kenarında kadını kemerle dövdü!

Bursa'da bir kişi yol kenarında kadını kemerle darp etti. Çevredekilerin tepkisine aldırmayan şahıs, vatandaşları tehdit etti.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64f59a702ff2492fe00e9703" allowfullscreen></iframe>