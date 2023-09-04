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Yol kenarında kadını kemerle dövdü!

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Bursa'da bir kişi yol kenarında kadını kemerle darp etti. Çevredekilerin tepkisine aldırmayan şahıs, vatandaşları tehdit etti.

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