Anasayfa Video Galeriler Gündem Yol kenarında kadını kemerle dövdü! Yol kenarında kadını kemerle dövdü! 04 Eylül 2023 Pazartesi Saat: 11:50 Güncelleme: 04 Eylül 2023 Pazartesi 11:50 Bursa'da bir kişi yol kenarında kadını kemerle darp etti. Çevredekilerin tepkisine aldırmayan şahıs, vatandaşları tehdit etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64f59a702ff2492fe00e9703" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ankara'da savaş uçağının parçası otoparka düştü Filenin Sultanları'na İstanbul'da coşkulu karşılama Kuşadası'nda korkutan deprem Erdoğan'dan Sabancı çiftine ziyaret: Ali Sabancı'nın fotoğrafı paylaşıldı İstanbul'da ormanı ateşe verip kaçtılar! 11 yıl önce kapatılan Haydarpaşa Garı'nın açılışı için geri sayım başladı Bakan Tekin: İmam hatip okullarını dünyaya sunma vakti geldi Hastanenin acil servisi suyla doldu Denizde çıkan hortum saniye saniye kamerada