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  3. 17 Nisan 2017 14:50

Yol kenarında kimliği belirsiz kadın cesedi bulundu

Denizli’nin Sarayköy ilçesinde yol kenarında bir aracın çarptığı belirlenen kimliği belirsiz bir kadın cesedi bulundu. Ceset, karayollarında çalışan işçi tarafından bulundu.

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