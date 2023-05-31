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  4. Yol kenarında vahşet! Yakılmış 2 ceset bulundu

Yol kenarında vahşet! Yakılmış 2 ceset bulundu

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Konya - Ankara kara yolunda yol kenarına naylona sarılmış ve yakılmış 2 ceset bulundu.

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