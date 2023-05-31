Anasayfa Video Galeriler Gündem Yol kenarında vahşet! Yakılmış 2 ceset bulundu Yol kenarında vahşet! Yakılmış 2 ceset bulundu 31 Mayıs 2023 Çarşamba Saat: 13:40 Güncelleme: 31 Mayıs 2023 Çarşamba 13:40 Konya - Ankara kara yolunda yol kenarına naylona sarılmış ve yakılmış 2 ceset bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6477241aa97866061570e4a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ece Ronay tek celsede boşandı Açılışını Atatürk yapmıştı! 86 yıllık köprü yeniden hizmete açıldı Bir vicdansız ev sahibi daha! Çaresiz anne 2 çocuğuyla sokakta kaldı CNN Türk'te küfürlü tezahürat şoku! Hande Fırat'ın zor anları Galata Köprüsü'nde korkutan kaza! Tekne, köprüye çarptı Canlı yayında seçim anketi kavgası! Murat Gezici ve Ferhat Murat birbirine girdi Otomobiliyle kutlama yapanların arasına daldı Çin savaş uçağı ABD keşif uçağının önünü kesti Taraftar mısınız, eşkıya mı ? Trafikte döner bıçaklı dehşet!