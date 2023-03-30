Anasayfa Video Galeriler Gündem Yol kenarındaki afişleri gören dönüp bir kez daha baktı Yol kenarındaki afişleri gören dönüp bir kez daha baktı 30 Mart 2023 Perşembe Saat: 10:20 Kocaeli’de kendisini eşine affettirmek isteyen bir vatandaş inanılmaz bir yönteme başvurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6425383a8ac0c42a2d31c3fb" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da hatalı sollamayla gelen kaza kamerada Sadece 1 TL'ye alıp, Avrupa'ya 1.050 TL'ye satıyor... Kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 25 yaralı Erzincan’da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 2 ölü, 21 yaralı Deniz taştı; İskenderun bir kez daha sular altında kaldı Fabrikada büyük yangın! Alevler geceyi gündüze çevirdi ''Hizbullahçıyız, Erdoğan'a dokunurlarsa kafalarını keseriz'' demişti, yeni video geldi Can Ataklı ağzını bozdu, Muharrem İnce'ye demediğini bırakmadı Adnan Oktar sorusu Erbakan'ı kızdırdı