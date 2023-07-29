Anasayfa Video Galeriler Gündem Yol kenarından toplayıp, kilosunu 90 TL'ye satıyorlar Yol kenarından toplayıp, kilosunu 90 TL'ye satıyorlar 29 Temmuz 2023 Cumartesi Saat: 12:35 Güncelleme: 29 Temmuz 2023 Cumartesi 12:35 Yol kenarlarında, tarlalarda kendiliğinden yetişen ve halk arasında deve gülü çiçeği olarak bilinen hatmi çiçeğinin kilosunu 90 TL'ye satılıyor... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64c4dd5f1ed3a370732c6cd7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Şehitlerin kanı yerde kalmadı: 5 hain öldürüldü Deprem bölgesinde yeni kabus! Risk büyüyor Kemer'deki orman yangınının küle çevirdiği alan havadan görüntülendi WhatsApp'tan gelen yabancı numaralı aramaların sırrı çözüldü İstanbul'da bıçaklı saldırgan terörü! Özel Harekat'ın operasyonu kamerada O kadar zıpladılar ki... Konserde deprem oldu! Gerçekten oldu! Hande Erçel bikinili dansıyla mest etti Bu yalanla tam 16 milyon TL'lik vurgun yaptılar Marmaris yanıyor! Yeni gün yeni orman yangını ile başladı