Anasayfa Video Galeriler Gündem Yol kesip yağma yapan şerefsizler yakalandı! Yol kesip yağma yapan şerefsizler yakalandı! 10 Şubat 2023 Cuma Saat: 19:40 Depremin vurduğu Hatay'da yol kesen bir grup yağmacı, bölgeye yardım taşıyan aracı boşaltmaya kalktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Özel Harekat polisleri yağmacıları kıskıvrak yakaladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63e673749b14d863b60aeff3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Antakya'daki yıkım, uydu fotoğrafında Deprem bölgesinde televizyon ekibinin kamerasını çaldılar Deprem bölgesi için canlı yayında çirkin provokasyon Özel Harekat'tan Çin'in kurtarma ekibine özel destek Şanlıurfa'da deprem sonrası korkutan manzara! Celal Şengör’den Erdoğan’a: “Tenkit edene şerefsiz diyor” Muhalefetten sert sözler: ''AFAD yetersiz kaldı'' Osmaniye'de artçı deprem: 4 katlı bina yıkıldı! Enkazdan ses geldi; 8 kişi peş peşe çıkarıldı