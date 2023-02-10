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Yol kesip yağma yapan şerefsizler yakalandı!

Depremin vurduğu Hatay'da yol kesen bir grup yağmacı, bölgeye yardım taşıyan aracı boşaltmaya kalktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Özel Harekat polisleri yağmacıları kıskıvrak yakaladı.

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