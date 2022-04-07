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Yol verme kavgasında inanılmaz olay: Aracının üstüne çıkıp...

Trafikteki yol verme kavgasında inanılmaz anlar yaşandı. Öfkeli sürücü, kendi aracının tavanına çıkarak minibüs şoförüne tekme tokat saldırdı.

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