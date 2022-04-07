Anasayfa Video Galeriler Gündem Yol verme kavgasında inanılmaz olay: Aracının üstüne çıkıp... Yol verme kavgasında inanılmaz olay: Aracının üstüne çıkıp... 07 Nisan 2022 Perşembe Saat: 11:25 Trafikteki yol verme kavgasında inanılmaz anlar yaşandı. Öfkeli sürücü, kendi aracının tavanına çıkarak minibüs şoförüne tekme tokat saldırdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/624e9ffdeb4a5a5d8a18c683" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İki grup birbirine girdi; AVM savaş alanına döndü TBMM'yi sallayan sözler: ''Çaldığınız paraların hesabını vereceksiniz'' İstanbul'da DHKP/C baskını: 16 zanlı gözaltında Ankara'da dehşete düşüren olay! Hastanın karnında öyle bir şey unuttular ki... Taksim'de öldüresiye linç girişimi kamerada Türkiye bu kadını konuşuyor! 74 erkekle birlikte olup, çocuklarını istismar etti Valizlerinizi toplayın, Türk malı ayçiçek yağını ucuza alabilmek için Katar'a gidiyoruz! VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde finalde Ukrayna, Rus tankını işte böyle imha etti