Anasayfa Video Galeriler Gündem Yol verme tartışması kavgaya dönüştü, yol ringe döndü! Yol verme tartışması kavgaya dönüştü, yol ringe döndü! 22 Nisan 2022 Cuma Saat: 11:20 Bursa'da iki sürücü arasında yol verme yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Sürücüler birbirlerine acımadan vururken; bu anlar saniye saniye kaydedildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6262654f1bc955120c0e3a13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR MSB açıkladı: 42 terörist daha etkisiz hale getirildi! Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı! Yaralılar var Bu bir mucize! Minik çocuğu selde buzdolabı kurtardı Altın değil, sadece bir şişe içecek dağıttılar... İzdiham yaşandı! Efsane boksör Mike Tyson uçakta yolcu yumrukladı Yine boşanma aşamasındaki eş dehşeti! Silahını çekip öldürdü! Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektriğinin kesildiği an İstanbul'da gökdelen mesaisi! Görüntüler nefes kesti CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun elektriği kesildi