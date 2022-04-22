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Yol verme tartışması kavgaya dönüştü, yol ringe döndü!

Bursa'da iki sürücü arasında yol verme yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Sürücüler birbirlerine acımadan vururken; bu anlar saniye saniye kaydedildi.

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