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  4. Yola çıkacaklar dikkat! İşte İstanbul trafiğinde son durum

Yola çıkacaklar dikkat! İşte İstanbul trafiğinde son durum

İstanbul'da trafik yoğunluğu saat 16.45 itibariyle yüzde 62 seviyesine ulaştı.

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