Anasayfa Video Galeriler Gündem Yola çıkacaklar dikkat! İşte İstanbul trafiğinde son durum Yola çıkacaklar dikkat! İşte İstanbul trafiğinde son durum 29 Nisan 2022 Cuma Saat: 17:00 İstanbul'da trafik yoğunluğu saat 16.45 itibariyle yüzde 62 seviyesine ulaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/626bef78acfb5739913214d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 10 yıldır sahte kimlikle dolaşan firari yakalandı İstanbul'da fabrikada patlama anı kamerada Küçükçekmece'de İETT otobüsünün karıştığı zincirleme kaza: 14 yaralı Hayranlarına müjde: Açlık Oyunları'nın yenisi geliyor Cep telefonu patlayıp alev aldı; o anlar kamerada İstanbul'da fabrika yangını! Art arda patlamalar yaşanıyor Esra Erol'u hiç böyle görmediniz! Canlı yayında ayakkabılarını çıkarıp koştu Okul önünde dehşet! Lise öğrencisi kanlar içinde yere yığıldı Cami avlusunda şoke eden olay! Cenazeyi bırakıp kavga ettiler