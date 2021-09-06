Anasayfa Video Galeriler Gündem Yola çıkaracaklar dikkat! Trafikte ''yüz yüze eğitim'' yoğunluğu başladı Yola çıkaracaklar dikkat! Trafikte ''yüz yüze eğitim'' yoğunluğu başladı 06 Eylül 2021 Pazartesi Saat: 08:05 İstanbul’da okullarında açılmasıyla birlikte erken saatlerden itibaren trafik yoğunluğu oluştu. İBB trafik haritasına göre saat 07.30 itibariyle yoğunluk yüzde 53 olarak ölçüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6135a196d424882a33393103" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Plajda büyük patlama: 7 yaralı var! Deniz salyası bitti sanıyoruz ama... Bu görüntüler Marmara'nın derinliklerinden geldi! Afgan kadınlar sokağa indi! Taliban biber gazıyla müdahale etti Makinistin Tekirdağ'daki kazayla ilgili yaptığı yorum sosyal medyada tepki çekti Kaçak elektrik kullanan çiftçiden pes dedirten hareket Bozkurt'taki sele ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı Kadıköy’de can pazarı: Vapurdan düşen adam hayatını kaybetti İstanbul'da fabrikada yangın Meğer taksilerin, yolcu ve mesafe beğenmeme sebebi buymuş