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  4. Yola düşen heyelan kamerada! Her şey saniyeler içinde oldu

Yola düşen heyelan kamerada! Her şey saniyeler içinde oldu

Artvin'in Hopa ilçesinde meydana gelen heyelanda sahil yolunda 1 tır zarar gördü. Heyelan nedeniyle kara yolu ulaşıma kapanırken o anlar anbean kameraya yansıdı.

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