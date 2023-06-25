Anasayfa Video Galeriler Gündem Yola düşen heyelan kamerada! Her şey saniyeler içinde oldu Yola düşen heyelan kamerada! Her şey saniyeler içinde oldu 25 Haziran 2023 Pazar Saat: 22:25 Artvin'in Hopa ilçesinde meydana gelen heyelanda sahil yolunda 1 tır zarar gördü. Heyelan nedeniyle kara yolu ulaşıma kapanırken o anlar anbean kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/649894a7bd5b5423115de337" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Canlı yayında bebek katili Öcalan için skandal sözler Ünlü türkücüye büyük şok! Konserini iptal etmek zorunda kaldı En küçüğü 16, en büyüğü 18 yaşındaydı... Korkunç kaza! İcradan satın aldılar, eski sahibi yüzünden kabusu yaşadılar LGBT yürüyüşüne polis müdahalesi: Onlarca gözaltı var İstanbul'da güpe gündüz silahlı saldırı İstanbul'da korkutan patlama! Yaralılar var Pendik’te yangının çıkış anı güvenlik kamerasına yansıdı 59'luk Hülya Avşar'dan bikini şov!