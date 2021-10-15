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  4. Yola kağıt paralar saçıldı, yayalar ve sürücüler toplamak için birbiriyle yarıştı

Yola kağıt paralar saçıldı, yayalar ve sürücüler toplamak için birbiriyle yarıştı

Antalya’da bir araçtan yola kağıt paralar saçıldı, bunu gören vatandaşlar akan trafiğe aldırış etmeyip yola fırlayarak paraları toplamak için birbiriyle yarıştı. O anlar ise araç kamerasına yansıdı.

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