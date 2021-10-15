Anasayfa Video Galeriler Gündem Yola kağıt paralar saçıldı, yayalar ve sürücüler toplamak için birbiriyle yarıştı Yola kağıt paralar saçıldı, yayalar ve sürücüler toplamak için birbiriyle yarıştı 15 Ekim 2021 Cuma Saat: 14:31 Antalya’da bir araçtan yola kağıt paralar saçıldı, bunu gören vatandaşlar akan trafiğe aldırış etmeyip yola fırlayarak paraları toplamak için birbiriyle yarıştı. O anlar ise araç kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6169667d4d37f0725c3a74d7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan İçişleri Bakanlığı'na silah ruhsatı yanıtı Bursa'da büyük yangın Bu canavar İstanbul Boğazı'nda tam 50 yıl sonra görüldü Türkiye'nin Acı Gölü'ydü... Göl gitti acısı kaldı Yunanistan'ı sel vurdu 4 bin TL maaşla tam 2 bin eleman aranıyor! Ama... Afganistan'da camiye bombalı saldırı Afiyet olsun Türkiyem! 10 kilo soğan aldı! İçinden çıkanları görünce inanamadı AK Partili isimden vatandaşın cebini yakan zamlar için tepki çeken açıklama