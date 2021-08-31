Anasayfa Video Galeriler Gündem Yola savrulan motosiklet bebek arabasına çarptı Yola savrulan motosiklet bebek arabasına çarptı 31 Ağustos 2021 Salı Saat: 22:40 Ümraniye'de otomobilin çarptığı motosiklet, o sırada karşıya geçmeye çalışan kadına ait bebek arabasına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bebek arabasındaki çocuk yola savrulurken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/612e85a428a71b05c321ef63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR TRT'den Filenin Sultanları'nın coşkusuna İzmir Marşı sansürü İstanbul'da büyük yangın! Patlama sesleriyle alevler gökyüzünü sardı Artvin'de ormanda ayıyla selfie Masterchef Murat gözaltında! Polise hakaretler yağdırdı Kara Harp Okulu'nun ilk başörtülü subayı oldu Hastane önünde göz göre göre ölüm! Doktorlar sadece izledi Bahçeli de Müge Anlı hayranı çıktı Kütahya'da korkutan deprem: Çevre illerde de hissedildi Helikoptere asarak idam mı ettiler? Sosyal medyayı sallayan görüntüler