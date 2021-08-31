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Yola savrulan motosiklet bebek arabasına çarptı

Ümraniye'de otomobilin çarptığı motosiklet, o sırada karşıya geçmeye çalışan kadına ait bebek arabasına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bebek arabasındaki çocuk yola savrulurken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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