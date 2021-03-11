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Yolcu bağırınca rotasını hastaneye çevirdi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde otobüste rahatsızlanarak fenalık geçiren yolcu, rotasını değiştiren otobüs sürücüsü tarafından hastaneye yetiştirdi.

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