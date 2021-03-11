Anasayfa Video Galeriler Gündem Yolcu bağırınca rotasını hastaneye çevirdi Yolcu bağırınca rotasını hastaneye çevirdi 11 Mart 2021 Perşembe Saat: 14:25 Kocaeli’nin İzmit ilçesinde otobüste rahatsızlanarak fenalık geçiren yolcu, rotasını değiştiren otobüs sürücüsü tarafından hastaneye yetiştirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6049fe338727ed35c8648d43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye bu olayı konuşuyor! ''Eniştem ormanda tecavüz etti'' Klyuchevskaya Sopka Yanardağı'nın patlama anı kamerada Kandillerle ilgili ezber bozan açıklama! 97 yıl sonra öğrendiler! Gazi dededen piyango gibi miras Salih Memişoğlu'nun katil zanlısı yakalandı Soylu: Türkiye bu konuda öncü ülkelerden biri Dolandırdıkları kadını ''Evini de sat'' diye arayınca yakalandılar İstanbul'da adliyede intihar girişimi Son yılların en önemli keşfi! 200 yıl sonra gün yüzüne çıktı