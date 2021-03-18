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  4. Yolcu dolu otobüsün şoförüne tekme tokat saldırdı

Yolcu dolu otobüsün şoförüne tekme tokat saldırdı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yolcuların durakta beklemesi gerektiğini söyleyen otobüs şoförünü darp eden şahıs, daha sonra kayıplara karıştı. Yaralanan şoför ise hastanede tedavi altına alındı.

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