Anasayfa Video Galeriler Gündem Yolcu dolu otobüsün şoförüne tekme tokat saldırdı Yolcu dolu otobüsün şoförüne tekme tokat saldırdı 18 Mart 2021 Perşembe Saat: 12:20 Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yolcuların durakta beklemesi gerektiğini söyleyen otobüs şoförünü darp eden şahıs, daha sonra kayıplara karıştı. Yaralanan şoför ise hastanede tedavi altına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60531b71f1311e1ce31939f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kobra Murat canlı yayında peruğunu çıkardı Devlet Bahçeli: HDP bir daha açılmamak üzere kapatılmalı Türkiye'nin ''e-sporcu'' çocuklarının aylık kazançları dudak uçuklattı Prof. Dr. Ertuğrul açıkladı: Çift maske takmak işe yarıyor mu? İbrahim Kalın, Dışişleri Bakanı mı olacak? İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan güldüren İBB TV paylaşımı İstanbul'da feci kaza! İki genç neye uğradığını şaşırdı Artvin’de yangın felaketinin boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı Ekrem İmamoğlu'ndan 18 Mart paylaşımı: Fotoğraflar da konuşur!