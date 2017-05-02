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  3. 02 Mayıs 2017 15:50

Yolcu minibüsü devrildi: 2si ağır 7 yaralı

Gaziantep'ten Nizip istikametine seyreden yolcu minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

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Bu görüntüler 2 yıl önce özel bir hastanenin eğitim salonunda çekildi