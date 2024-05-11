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  4. Yolcu minibüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Yolcu minibüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

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Malatya'da yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 1'i ağır 15 kişi yaralandı.

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