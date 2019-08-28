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  3. 28 Ağustos 2019 18:55

Yolcu minibüsü hafriyat kamyonuna çarptı: 11 yaralı

İzmir’in Aliağa ilçesinde bir yolcu minibüsünün hafriyat kamyonuna çarpması sonucu meydana gelen feci kazada 11 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Bozköy Mahallesi Çanakkale-İzmir karayolu üzerinde meydana geldi. İzmir yönüne giden A.D. yönetimindeki 35 FA 780 plakalı yolcu minibüsü, aynı yöndeki S.A. yönetimindeki 34 DY 2884 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Kazada...

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