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  3. 19 Mayıs 2017 10:45

Yolcu minibüsü ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 17 yaralı

Isparta’da yolcu minibüsü ile bir kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

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